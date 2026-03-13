Encuentran a hombre sin vida en Ramos Arizpe: lesiones visibles

RAMOS ARIZPE, COAH.- El cuerpo de un hombre fue localizado sin vida la mañana de este viernes en un área cercana al Arroyo del Pueblo, en las inmediaciones de la colonia Analco, en el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con los primeros reportes, personas que transitaban por el lugar observaron a un individuo tirado y aparentemente inconsciente, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención; sin embargo, tras revisarlo confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

Durante la inspección inicial se observaron lesiones visibles en el rostro del hombre, motivo por el cual elementos de seguridad procedieron a resguardar la zona mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes.

Acciones de la autoridad

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento, en tanto continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.