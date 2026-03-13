Accidente vial en Derramadero: camioneta y minivan colisionan

SALTILLO, COAHUILA.- Un percance vial registrado en la carretera a Derramadero provocó momentos de tensión luego de que una camioneta y una minivan colisionaran, lo que puso en riesgo la entrega de un cargamento de togas y estolas destinado al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC).

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando una camioneta Dodge RAM utilizada como vehículo de demostración, conducida por Rogelio Alejandro "N", de 58 años y empleado de la empresa automotriz Stellantis, se atravesó en la trayectoria de una Chrysler Voyager al volante de Hipólito "N".

Detalles confirmados

Tras el impacto, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para brindar apoyo. Los paramédicos revisaron a dos mujeres que viajaban en la Voyager; sin embargo, no presentaron lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

Mientras tanto, ambos conductores permanecieron en el lugar del incidente a la espera de la llegada de sus respectivas compañías aseguradoras para deslindar responsabilidades. Personal de las autoridades estatales también tomó conocimiento de lo ocurrido y realizó las diligencias correspondientes.

Impacto en la comunidad

A pesar del susto y los daños materiales, el incidente no dejó heridos de gravedad y el traslado del material académico pudo continuar.