Detienen a pollero con migrante oculto

EAGLE PASS, TEXAS. - Patrulleros del Sheriff del Condado de Maverick arrestaron al norte de Eagle Pass a un presunto traficante de personas que transportaba a un migrante indocumentado oculto en la cajuela de un automóvil. Los agentes marcaron el alto a un vehículo Mercedes-Benz modelo 2010 cuando circulaba sobre la carretera 277 Norte, cerca de la comunidad de El Quemado, informó Roberto de León, asistente del Sheriff.

Agentes del Sheriff del Condado de Maverick interceptaron un vehículo en la carretera 277 Norte.

Durante la inspección y el desarrollo de la investigación, los oficiales localizaron a un individuo indocumentado escondido dentro del maletero del vehículo. El conductor fue identificado como Christopher Torres Raya, quien fue arrestado y acusado del delito de contrabando de personas. Por su parte, el migrante indocumentado quedó detenido mientras continúan las investigaciones correspondientes.

El migrante indocumentado fue encontrado escondido en la cajuela del automóvil durante la inspección.

De acuerdo con Roberto de León, el caso permanece bajo investigación debido a posibles vínculos con un incidente ocurrido en Del Río, Texas, donde un conductor huyó de elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas. El funcionario agregó que la Oficina del Sheriff del Condado de Maverick continuará trabajando de manera coordinada con otras corporaciones encargadas de hacer cumplir la ley para combatir el contrabando de personas y fortalecer la seguridad de la comunidad.