Elizabeth Velázquez y Gustavo Flores crean mural en Nueva Rosita para honrar la historia local

NUEVA ROSITA, COAH.- En la antigua Estación del Ferrocarril de esta ciudad quedó plasmado el mural titulado "Mi gente de Antaño", una obra dedicada a los mineros, realizada por la maestra y pintora Elizabeth Velázquez junto con Gustavo Flores, bajo la técnica de Muralismo Expresionista.

Con este arte, se busca rescatar la identidad y las tradiciones de la región, convirtiéndose en un nuevo referente cultural para los habitantes de San Juan de Sabinas.

Los artistas, provenientes de la Ciudad de México, señalaron que este trabajo forma parte de un proyecto de gran relevancia. Elizabeth, quien desde niña se dedicaba a pintar y más tarde estudió en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC), continuó su formación en muralismo en la capital del país bajo la guía del doctor Alfredo Nieto.

Su trayectoria en el arte comunitario la llevó a participar en la convocatoria de la Secretaría de Cultura del Tec de Coahuila, donde obtuvo un estímulo destinado a artistas locales.

El proyecto contempla la realización de cinco murales en distintos municipios de Coahuila. Velázquez explicó que su propuesta busca rescatar las tradiciones y la cultura de cada lugar, y que la Carbonífera le ha permitido maravillarse con la historia de la región.

"Llegar aquí es conocer las historias de San Juan de Sabinas y de Múzquiz, y eso nos inspira a dejar plasmado un legado artístico", expresó la pintora.

La iniciativa también contó con el apoyo del licenciado Humberto Villarreal, propietario del restaurante Antaño, quien ha sido un guardián de la memoria de Nueva Rosita. Su interés por conservar la historia del municipio de San Juan de Sabinas fue clave para que este mural encontrara un espacio en la emblemática estación ferroviaria, símbolo del pasado industrial de la región.

Los murales que integran el proyecto se ubican en Múzquiz, San Juan de Sabinas, plasmando más pinturas en San Buenaventura, Cuatro Cienegas y Arteaga.

Con ello, Elizabeth Velázquez y Gustavo Flores buscan que el arte muralista se convierta en un puente entre las nuevas generaciones y las raíces culturales de Coahuila, reafirmando que la memoria colectiva puede revivir a través del color y la expresión artística.