Cruz Roja Mexicana realiza Caminata por la Salud Mental en Sabinas

SABINAS, COAH.- La Cruz Roja Mexicana, Delegación Sabinas, en coordinación con el área de Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS), anunció la realización de la Caminata por la Salud Mental, un evento comunitario que busca sensibilizar a la población sobre la importancia del bienestar emocional y la atención psicosocial.

La actividad se llevará a cabo el viernes 24 de abril a las 9:00 de la mañana, con punto de reunión en la intersección de las calles Cuauhtémoc y General Vicente Guerrero, frente a la "Frutería y Carnicería Torres Hermanos". Al término de la caminata, los asistentes podrán participar en una activación física, como parte de las acciones para promover hábitos saludables. La organización ha solicitado a los participantes acudir con playera blanca, como símbolo de unidad y paz.

Más allá de la convocatoria, la Cruz Roja busca abrir un espacio de encuentro donde la comunidad pueda reflexionar sobre la importancia de hablar de salud mental sin prejuicios. La caminata se convierte en un gesto colectivo que recuerda que el bienestar emocional es tan esencial como la salud física, y que la solidaridad puede ser un motor para enfrentar los retos cotidianos.

Con esta iniciativa, la Delegación Sabinas reafirma su compromiso de acompañar a la ciudadanía en temas que trascienden la atención médica inmediata, fortaleciendo la resiliencia comunitaria y promoviendo un entorno más empático y consciente.