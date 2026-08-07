Asambleas regionales en México buscan derechos indígenas

MÚZQUIZ, Coah.- Un total de 82 asambleas regionales se realizarán en todo el país para llevar a cabo el diálogo y análisis de la propuesta de Ley de los Pueblos Indígenas, informó Luis Eduardo Salgado Vadillo, subdirector de Consulta de Derechos Indígenas.

El funcionario señaló que en México existen 70 pueblos indígenas y uno afromexicano, por lo que las actividades de consulta se desarrollarán en distintas regiones del país y se tiene previsto concluirlas el 13 de septiembre del presente año.

Precisó que las acciones iniciaron este pasado viernes en Coahuila, con sede en el municipio de Múzquiz, y posteriormente recorrerán diferentes entidades hasta llegar a Baja California. A la fecha, dijo, se han realizado tres asambleas, luego de las actividades efectuadas en Durango y Colima.

Salgado Vadillo explicó que el objetivo de estas acciones es garantizar los derechos de los pueblos indígenas y lograr que aquellos establecidos en el Artículo 2 constitucional queden reflejados dentro de la propuesta de ley. "Buscamos enriquecer la participación de los pueblos mediante una consulta", afirmó, al destacar la importancia de escuchar las opiniones y propuestas de las comunidades durante este proceso.

Añadió que uno de los principales retos son las opiniones contrarias que surgen por falta de análisis y desconocimiento de la propuesta, la cual, sostuvo, busca garantizar y reconocer derechos establecidos en la Constitución, además de fortalecer la autonomía, la libre determinación y los sistemas normativos de los pueblos, así como su participación política efectiva ante los municipios, los estados y la Federación.