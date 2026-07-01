Aseguran 500 gramos de cristal en cateo en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Autoridades estatales aseguraron aproximadamente 500 gramos de una sustancia con características del narcótico conocido como cristal durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia Infonavit, informó el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

El operativo se llevó a cabo luego de una denuncia anónima y una investigación que permitió solicitar y obtener de un juez de control una orden de cateo para intervenir el inmueble.

En la diligencia participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Estatal, quienes localizaron una bolsa transparente con material granulado con características del cristal, además de una báscula gramera.

El fiscal precisó que durante el operativo no hubo personas detenidas. La droga asegurada y los objetos localizados quedaron a disposición de la Delegación Regional Carbonífera de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

Fernández Montañez destacó que en este tipo de acciones participan de manera permanente el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, el Grupo de Reacción Especial (GREC), la Policía de Acción y Reacción (PAR) y las corporaciones municipales.

Asimismo, agradeció la confianza de la ciudadanía por realizar reportes, tanto de forma anónima como durante los recorridos del programa "A Tu Colonia la Cuidamos Todos", y reiteró que la participación ciudadana es un factor clave en los operativos "Limpia: Seguridad, Orden y Respeto".