SIMASRC detecta asentamiento en carretera de Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Un asentamiento fue detectado en una obra reciente realizada por el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de la Región Carbonífera (SIMASRC) sobre la Carretera Estatal No. 22, a la entrada del ejido La Cuchilla.

De acuerdo con la información oficial, la afectación se originó por las constantes lluvias registradas en los últimos días, las cuales provocaron el hundimiento parcial del área intervenida.

Como medida preventiva, las autoridades colocaron el señalamiento correspondiente a manera de prevención y realizaron el cierre parcial del acceso, con el propósito de proteger a los automovilistas y prevenir accidentes mientras se atiende la situación.

Asimismo, se exhortó a la población, sobre todo a los automovilistas, a extremar precauciones, respetar los señalamientos viales y utilizar rutas alternas en caso de ser necesario.

Cuadrillas de trabajadores del Sistema de Agua realizan las reparaciones correspondientes para restablecer las condiciones de seguridad en el tramo afectado.

Por lo que respecta a las cuadrillas del Sistema de Agua, mantendrán las medidas preventivas hasta concluir los trabajos y garantizar que la circulación pueda reanudarse sin riesgos para los usuarios.