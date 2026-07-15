Aumenta el caudal del Socavón en Múzquiz: Víctor Guajardo lo confirma

MÚZQUIZ, COAH.- El caudal del Socavón de Múzquiz aumentó hasta alcanzar el 50 % de su nivel hídrico habitual, informó el director de Protección Civil Municipal, ingeniero Víctor Guajardo Loo.

El funcionario atribuyó la recuperación del cuerpo de agua a las precipitaciones pluviales registradas desde el pasado lunes, las cuales han favorecido la recarga de los manantiales del municipio.

Guajardo Loo explicó que las lluvias recientes han generado una mejora gradual en los niveles de agua, luego de un periodo de bajos registros provocado por la falta de precipitaciones.

Destacó que el incremento en el caudal representa un beneficio para los manantiales del Pueblo Mágico, al contribuir en la recuperación de sus reservas hídricas.

El director de Protección Civil señaló que el comportamiento del Socavón continuará bajo observación para evaluar la evolución de su nivel conforme se presenten nuevas lluvias en la región.

Las autoridades municipales consideran que las precipitaciones registradas durante los últimos días han tenido un impacto positivo en los recursos hídricos de Múzquiz, al favorecer la recuperación de los manantiales.

A la fecha se llevan captadas más de 6 pulgadas de agua en este Municipio, destacó el funcionario público.