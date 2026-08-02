Karina Ríos Ornelas da inicio a las fiestas en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- La presidenta honoraria del Sistema DIF Municipal de San Juan de Sabinas, Karina Ríos Ornelas, expresó su satisfacción por el inicio de las fiestas tradicionales del municipio y reconoció el trabajo realizado por el comité del reinado para la organización del evento.

Destacó a la vez la presencia de las jóvenes que participaron como candidatas a reina de Astro Feria Rosita 2026, quienes acompañaron a Eloísa I durante el arranque de las festividades.

Señaló que este gesto refleja el respeto, la sororidad y el cariño que existe entre las participantes, al mantenerse unidas durante el desarrollo de las actividades de la feria.

Karina Ríos Ornelas afirmó que Astro Feria Rosita 2026 fue organizada como un evento 100 por ciento familiar, con el propósito de ofrecer espacios de sana convivencia para los habitantes de San Juan de Sabinas y visitantes de municipios vecinos.

Asimismo, invitó a las familias de la región a disfrutar de las diversas actividades programadas, las cuales buscan fortalecer las tradiciones y fomentar la convivencia entre la comunidad.

Finalmente, reconoció el trabajo del alcalde Oscar Ríos Ramírez, al señalar que su respaldo ha sido fundamental para hacer posible estas fiestas, consideradas una de las principales tradiciones del municipio.