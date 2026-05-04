Ataca perro a hombre en la Villa de Palaú; víctima rechaza traslado a hospital

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un varón que caminaba por la calle Francisco I. Madero esquina con Javier Mina, fue atacado por un perro que merodeaba el sector, hecho del que tomaron conocimiento cuerpos de emergencia de esta comunidad.

El afectado fue identificado como Pedro César N, de 37 años de edad, quien señaló tener su domicilio ubicado en calle Francisco I. Madero, número 16.

Los hechos ocurrieron mientras el peatón caminaba por el mencionado cruce cuando fue sorprendido por el animal. Esta persona resultó con una herida en la pierna izquierda a consecuencia de la mordedura.

Paramédicos que acudieron al sitio le brindaron los primeros auxilios y le ofrecieron trasladarlo a un hospital para recibir curación especializada. Sin embargo, Pedro César N se negó a ser llevado a un nosocomio. Tras la valoración en el lugar, firmó el desistimiento de traslado y permaneció en su domicilio bajo sus propios cuidados. En tanto, elementos de Bomberos acudieron para capturar al can.

Vecinos del sector señalaron que el animal no tiene dueño y que desde hace tiempo merodea por las calles de la zona, representando un riesgo para los transeúntes.