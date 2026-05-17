Juan Arturo Montemayor enfatiza la salud mental del personal de enfermería

NUEVA ROSITA, COAH.- El doctor Juan Arturo Montemayor Menchaca, director del Hospital General de esta ciudad, subrayó la relevancia de atender la salud mental del personal de enfermería, ya que son ellos quienes se encuentran en contacto directo con los pacientes.

Señaló que, este aspecto suele ser relegado, pese a que los trabajadores de la salud también requieren apoyo para cumplir con sus labores de manera adecuada.

Reconoció que, el tema de la salud mental, es polémico y complejo, pues muchas veces se evita hablar de él. Sin embargo, insistió en que es fundamental visibilizarlo y abordarlo, especialmente en el ámbito médico, donde las exigencias laborales y emocionales son constantes y pueden repercutir en el bienestar de los profesionales.

En este sentido, explicó que, a través de la oficina de INSPIRA, dirigida por la licenciada Paola Rodríguez, se atienden estas situaciones en diversos municipios de Coahuila.

"Nosotros no queremos ser la excepción, por ello buscamos que el aspecto de la salud mental sea conocido por toda la gente y se maneje de manera más abierta y con mayor conocimiento", puntualizó.

El director del hospital abundó que, aunque no se han presentado casos de esta índole entre el personal del sector salud, esto no significa que el tema deba ser ignorado. Recordó que la salud mental es dinámica y debe observarse de manera cotidiana para garantizar que los trabajadores se sientan protegidos y atendidos.

Finalmente, el doctor Arturo Montemayor reiteró que, cuidar la salud emocional de los profesionales de enfermería es también cuidar la atención que reciben los pacientes.

Con ello, el Hospital General busca fortalecer un entorno laboral más humano y consciente, donde el bienestar de quienes cuidan sea considerado una prioridad.