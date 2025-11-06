Inaugurado Punto Violeta Oxxo en Múzquiz para Proteger a Mujeres en Riesgo

Múzquiz, Coah.– Este jueves fue inaugurado un nuevo Punto Violeta Oxxo en la Zona Centro de Múzquiz, reforzando la red estatal de espacios seguros para mujeres, niñas y adolescentes en situación de riesgo. El evento se llevó a cabo en la tienda ubicada en Hidalgo y 5 de Mayo, donde autoridades estatales y municipales destacaron la importancia de la suma de esfuerzos entre gobierno, iniciativa privada y comunidad.

El programa forma parte del convenio firmado el 25 de octubre de 2024 entre el Gobierno del Estado y Cadena Comercial Oxxo, que contempla la instalación de 100 Puntos Violeta en diferentes municipios. Con esta apertura, Coahuila suma ya 349 espacios habilitados para brindar atención inmediata, orientación y resguardo temporal a mujeres que enfrenten situaciones de violencia.

Durante su intervención, el secretario del Ayuntamiento, José Manuel Flores Múzquiz, en representación de la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, dirigió un mensaje especial a las asistentes:

"Muy buenos días a todas y todos. Me llena de alegría y orgullo poder compartir este momento con ustedes. Saludo con afecto a la Secretaria de las Mujeres en Coahuila, Mayra Valdés, y con ella a nuestro amigo Francisco Tobías, Subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera; a Jesús Guerrero, Coordinador Municipal de Mejora; a la profesora Griselda Rodríguez, Coordinadora del Centro Libre en Múzquiz; a nuestros amigos de chaleco verde, a las regidoras y regidores, pero de manera especial a todas las mujeres que nos acompañan esta mañana. Reciban un saludo de nuestra alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez. Bienvenidos todos.

Hoy, en Múzquiz, damos un paso muy importante con la puesta en marcha del programa ´Punto Violeta´, una iniciativa que nace del corazón y del compromiso del Gobierno del Estado que encabeza nuestro amigo el Ing. Manolo Jiménez Salinas y la Sra. Paola Rodríguez, y que está encaminada a atender a las mujeres de nuestro municipio.

´Punto Violeta´ es mucho más que un programa: es un abrazo solidario, un espacio donde cada mujer puede sentirse segura, acompañada y escuchada. Queremos que cada punto sea un refugio de confianza, donde las mujeres sepan que no están solas y que siempre habrá alguien dispuesto a tenderles la mano.

Hoy Múzquiz demuestra que es un municipio que se preocupa, que actúa y que construye un futuro donde nuestras niñas, jóvenes y mujeres puedan vivir libres de miedo y llenas de oportunidades.

Agradezco profundamente a todas las personas, instituciones y negocios como Oxxo que se han sumado a esta causa. Gracias por creer, por comprometerse y por ayudarnos a hacer realidad un sueño que nos pertenece a todas y todos.

Invito a la ciudadanía a hacer suyo este proyecto. Que cada Punto Violeta sea un símbolo de empatía, respeto y esperanza. Que cuando una mujer vea ese distintivo, sepa que ahí encontrará apoyo y comprensión.

Porque en Múzquiz las mujeres no están solas, y juntos vamos a seguir construyendo un municipio más seguro, más justo y humano. Sigamos caminando juntos, con el corazón violeta, con la fuerza y el amor que nos caracteriza como muzquenses.

En la atención y protección de las mujeres, ¡en Múzquiz lo hacemos en grande! ¡Muchas gracias!"

En el presídium también estuvieron la Mtra. Maribel Araceli Rodríguez Ramírez, subsecretaria de las Mujeres del Estado; la Mtra. Aiko Miyuki Rendón Carreón, directora de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Seguridad Pública; Bernardo Flores Casillas, subsecretario de Innovación Social; y Griselda Rodríguez de los Santos, coordinadora de Centros Libres en Múzquiz.

Al concluir, se destacó que la presencia de estos puntos en establecimientos de amplia afluencia, como Oxxo, permite ofrecer atención oportuna en espacios cotidianos y accesibles para todas las mujeres del municipio.