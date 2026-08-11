Óscar Ríos supervisa obras de mejora de vialidades en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El municipio de San Juan de Sabinas prevé concluir este año con una inversión cercana a los 30 millones de pesos en la mejora de vialidades, lo anterior, con apoyo del gobierno del estado que encabeza el ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

Durante la mañana del martes, el alcalde Óscar Ríos Ramírez supervisó el arranque de una obra de recarpeteo en la calle Torreón de la colonia Chapultepec. Dijo que estas acciones las realiza el gobierno del estado, acciones que forman parte de un paquete de obras con inversión de 12 millones de pesos.

Mencionó que dichos trabajos permitirán mejorar la movilidad y contribuir a elevar la calidad de vida de las familias de este sector en el municipio de San Juan de Sabinas, como parte de las acciones sociales de la estrategia Mejora Coahuila.

El alcalde recordó que durante el año pasado se aplicaron cerca de 50 millones de pesos en obras de pavimentación, mediante la utilización de concreto hidráulico y asfalto en distintos sectores del municipio.

"Este año, vamos bien y creo que vamos a concluir con una inversión de cerca de 30 millones de pesos en mejora de vialidades", precisó el edil.

Ríos Ramírez destacó el respaldo del gobierno del estado para impulsar las obras de infraestructura vial y señaló que los trabajos buscan generar mejores condiciones de movilidad y bienestar para las familias de San Juan de Sabinas.