Osvaldo N, joven de 17 años, herido en agresión en Muzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el municipio de Múzquiz, un joven de 17 años identificado como Osvaldo N fue víctima de una agresión ocurrida sobre la calle Ferrocarril, en cruce con Mariano Matamoros, dentro del barrio El Porvenir.

El hecho generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades locales.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al menor, quien presentaba lesiones derivadas del ataque. Tras estabilizarlo, se recomendó su traslado a un centro médico para una valoración más detallada.

Por su parte, elementos de Seguridad Pública Municipal se presentaron en la zona y procedieron a elaborar el Informe Policial Homologado, documento oficial que da cuenta de los hechos registrados y que servirá como base para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades exhortaron al joven afectado y a sus familiares a presentar la denuncia formal ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común, con el objetivo de que se inicie el proceso legal y se logre esclarecer la agresión.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el presunto responsable ni las circunstancias que originaron el ataque, pero las autoridades reiteraron su compromiso de dar seguimiento al caso y garantizar la seguridad de los habitantes de Múzquiz.