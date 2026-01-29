Estudiantes de Melchor Múzquiz disfrutarán del Mega Puente escolar

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. - Un promedio de seis mil estudiantes pertenecientes a los 38 planteles de educación primaria federalizada se preparan para disfrutar del llamado 'Mega Puente' que dará inicio este fin de semana. La medida permitirá a los alumnos suspender actividades desde este viernes y regresar a las aulas hasta el próximo martes.

La Jefa de Sector, profesora Perla Azucena Flores Chacón, informó que mientras los estudiantes descansan, los docentes participarán en las actividades del Consejo Escolar programadas para este viernes, con el objetivo de continuar trabajando en la planeación y fortalecimiento de las estrategias educativas.

Flores Chacón subrayó que, aunque los estudiantes tendrán este receso, el compromiso académico se mantiene firme, ya que refuerzan las acciones al interior de las aulas en preparación para el examen que aplicarán los estudiantes de sexto grado, quienes ingresarán a secundaria.

Destacó la docente, la vocación y responsabilidad de los maestros, a quienes calificó como sumamente comprometidos con la formación de los niños y niñas.

Recordó que durante la reciente onda gélida que afectó a la región, solo el 60 % de la población estudiantil asistió a clases, siguiendo las disposiciones emitidas por la Secretaría de Educación en Coahuila.

Finalmente, la Jefa de Sector señaló que desde el mes de enero se puso en marcha la segunda etapa del ciclo escolar 2025-2026, la cual contempla una amplia agenda de actividades académicas y formativas, reafirmando el compromiso de las escuelas primarias federalizadas con la calidad educativa.