Malas condiciones en carretera Múzquiz-Ojinaga preocupan a ciudadanos en Ocampo

A través de redes sociales, ciudadanos solicitan la intervención de las autoridades correspondientes para reparar un tramo de la carretera Múzquiz-Ojinaga debido a las malas condiciones en las que se encuentra.

De acuerdo con la publicación realizada por Fredy Rubio, el tramo afectado se ubica entre el ejido Santa Fe del Pino, conocido como La Morita, y el ejido La Salada, en el municipio de Ocampo, Coahuila.

Mediante un llamado público, se expuso el deterioro de la cinta asfáltica y se pidió atender esta vía de comunicación a la brevedad.

El denunciante advirtió que, de continuar el deterioro, el paso por este tramo podría volverse cada vez más complicado para quienes utilizan diariamente esta carretera.

Por ello, solicitó a las autoridades competentes realizar las reparaciones necesarias para evitar que las condiciones del camino empeoren y afecten la circulación vehicular.

La publicación concluye con un llamado a compartir la información para visibilizar el problema y lograr que la solicitud de atención llegue a las instancias correspondientes.