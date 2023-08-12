Atropella a abuelita

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una abuelita resultó lesionada tras ser embestida por un motociclista, hechos registrados en el barrio El Bajío de esta ciudad.

La mujer herida fue identificada con el nombre de Juana N de 72 años de edad, la cual recibió atención pre hospitalaria por parte de paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana.

A la altura de la calle Nogales ocurrió el incidente donde el conductor de una motocicleta al distraerse al conducir terminó impactando a la dama que fue enviada de inmediato a la clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social para valoración médica.

Los galenos del nosocomio mencionaron que Juana N presentaba traumatismo craneoencefálico motivo por el cual quedaría internada bajo observación médica.

En torno al presunto responsable, fue turnado a la Agencia Investigadora del Ministerio Público.



