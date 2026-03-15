Accidente en Villa de Agujita: Adulto mayor atropellado por vehículo

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Un adulto mayor identificado como Fidencio N, de 66 años de edad, fue embestido por un vehículo cuando intentaba cruzar la carretera Federal 57 en intersección con la Calzada Siete.

El hecho generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia en el perímetro.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre intentaba atravesar la vialidad cuando fue impactado por un automóvil que circulaba por dicho lugar.

Testigos solicitaron apoyo de manera urgente, lo que permitió que la atención llegara en cuestión de minutos.

Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al lesionado, estabilizándolo mientras llegaban paramédicos de la Cruz Roja.

La rápida coordinación entre las corporaciones evitó que las lesiones se complicaran.

Posteriormente, Fidencio N fue trasladado a un nosocomio de la ciudad de Nueva Rosita, donde médicos especialistas realizaron una valoración más detallada de su estado de salud.

Aunque no se han dado a conocer mayores detalles, se informó que el adulto mayor se encuentra bajo observación.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones al momento de cruzar calles y carreteras, especialmente en zonas de alto flujo vehicular como la Federal 57.

Asimismo, se recordó a los conductores la importancia de mantener la atención y reducir la velocidad en intersecciones para prevenir accidentes de este tipo.