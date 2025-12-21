Accidente en Villa de Palaú: mujer embiste a ciclista Juan N

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Con probable fractura de pierna derecha, resultó un ciudadano al ser embestido por una mujer al volante, hechos registrados sobre la calle Proveedores con Portugal de la colonia Obrera Uno.

Elementos de Seguridad Pública Municipal al mando del director del Mando Coordinado, José Ponce Sánchez, tomaron conocimiento de lo ocurrido.

El afectado fue identificado con el nombre de Juan N de 52 años de edad, el cual circulaba a bordo de su bicicleta cuando fue atropellado por una fémina de nombre Sara N de 55 años la cual fue detenida y puesta a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común.

Por lo que respecta al afectado, fue auxiliado por paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana, quienes desplazaron a Juan N a la sala de urgencias del Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina".

Se informó que, una posible distracción al conducir, provocó que la mujer, embistiera al ciudadano que ahora convalece en la cama de un hospital a vísperas de navidad.