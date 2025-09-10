Riesgo Estudiantes por Falla Geológica en Escuela de Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una falla geológica ha provocado daños severos en la estructura de 2 aulas de la escuela primaria "Benito Juárez" en la comunidad El Nacimiento, lo que obligó a las autoridades educativas a inhabilitar dichos espacios por representar un riesgo para los estudiantes.

La maestra María del Rosario Coss, docente del plantel, explicó que esta situación se presentó desde el año pasado, cuando comenzaron a aparecer cuarteaduras en las paredes.

Debido a ello, se debilitó la estructura, ocasionando movimiento en las ventanas, aumentando el peligro de desprendimientos.

Ante el riesgo de que los vidrios estallaran por la presión ejercida, se notificó de inmediato a los superiores, solicitando atención urgente para resolver el problema. La petición busca garantizar la integridad física de los alumnos y el personal docente.

Mientras se determina una solución definitiva, los estudiantes reciben clases en un aula móvil y en la biblioteca del plantel, permitiendo continuar con el ciclo escolar 2025-2026 para el desarrollo académico de los menores.

Actualmente, la escuela cuenta con solo dos aulas disponibles para atender a los grupos de primero a sexto grado. Sin embargo, debido al riesgo estructural que representan, se han dejado de utilizar, lo que ha obligado a reorganizar los espacios y adaptar la enseñanza a las circunstancias.

La comunidad educativa está a la espera de una solución para rehabilitar el plantel y garantizar un entorno seguro tanto para la población estudiantil como para los docentes.