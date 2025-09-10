Fiscalía confirma homicidio de Yoshio en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH. — La madrugada de este miércoles, un trágico hecho conmocionó a vecinos de la colonia Comercial, donde fue asesinado a puñaladas Yoshio Ledesma Ayala, un joven de aproximadamente 30 años, conocido en la comunidad por su aspecto físico y condición mental.

El ataque ocurrió en la vía pública, sobre la calle Galeana, a espaldas de una panadería ubicada en la calle Nueve. Fueron los propios vecinos quienes alertaron a las autoridades tras percatarse del violento suceso.

Agentes de Investigación Criminal con destacamento en San Juan de Sabinas acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias. Aunque en un inicio no se ofrecieron detalles oficiales, la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera confirmó posteriormente que Yoshio fue víctima de homicidio.

Mediante un comunicado, la dependencia informó que el presunto responsable ya ha sido plenamente identificado. Sin embargo, por razones de procedimiento, no se han revelado sus datos generales. Las autoridades continúan con su localización para presentarlo ante el Ministerio Público.

Los detalles específicos sobre cómo ocurrió el crimen han sido reservados hasta que concluya la investigación formal. La Fiscalía aseguró que en breve se dará a conocer más información sobre la captura del agresor.

Este lamentable hecho ha generado consternación entre los habitantes de Nueva Rosita, quienes recuerdan a Yoshio como una figura familiar en la zona. La comunidad espera que se haga justicia y que el caso se esclarezca con respeto y prontitud.