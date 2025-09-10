Tráiler con amoniaco de sodio provoca emergencia en Sabinas

SABINAS, COAH.- Durante la mañana de este miércoles se registró un accidente vial en el kilómetro 94 de la carretera federal 57, en el tramo comprendido entre Sabinas y El Sauz, generando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones severas en la circulación vehicular.

De acuerdo con reportes ciudadanos, un tráiler que transportaba amoniaco de sodio sufrió un percance que obligó a detener el tránsito en ambos sentidos. Automovilistas que transitaban por la zona compartieron videos del incidente, evidenciando el riesgo potencial por el tipo de carga y la magnitud del siniestro.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron de inmediato al lugar para evaluar la situación, contener posibles fugas y garantizar la seguridad de los conductores. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas, pero las autoridades exhortan a extremar precauciones al circular por el sector.

El tramo Sabinas–Monclova permanece parcialmente cerrado mientras se realizan maniobras de control y limpieza. Se recomienda a los viajeros buscar rutas alternas y mantenerse informados a través de canales oficiales '.