Contactanos
Coahuila

Tráiler con amoniaco de sodio provoca emergencia en Sabinas

Un tráiler con amoniaco de sodio ocasiona caos en la carretera federal 57, generando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia en Sabinas.

Por Carlos Macias - 10 septiembre, 2025 - 05:30 p.m.
Tráiler con amoniaco de sodio provoca emergencia en Sabinas

SABINAS, COAH.- Durante la mañana de este miércoles se registró un accidente vial en el kilómetro 94 de la carretera federal 57, en el tramo comprendido entre Sabinas y El Sauz, generando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones severas en la circulación vehicular.

De acuerdo con reportes ciudadanos, un tráiler que transportaba amoniaco de sodio sufrió un percance que obligó a detener el tránsito en ambos sentidos. Automovilistas que transitaban por la zona compartieron videos del incidente, evidenciando el riesgo potencial por el tipo de carga y la magnitud del siniestro.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron de inmediato al lugar para evaluar la situación, contener posibles fugas y garantizar la seguridad de los conductores. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas, pero las autoridades exhortan a extremar precauciones al circular por el sector.

El tramo Sabinas–Monclova permanece parcialmente cerrado mientras se realizan maniobras de control y limpieza. Se recomienda a los viajeros buscar rutas alternas y mantenerse informados a través de canales oficiales '.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados