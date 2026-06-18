Sabinas se prepara para el Súper Bull Rodeo Anual del Desierto 2026

SABINAS, COAH.- Mediante rueda de prensa realizada en la Asociación Ganadera Local de Sabinas, se dieron a conocer los detalles de lo que será el gran evento "Súper Bull" Rodeo Anual del Desierto 2026, que se celebrará en este municipio el 18 de julio del presente año.

La presentación estuvo presidida por la maestra Diana Guadalupe Haro Martínez, subsecretaria de Turismo en la Región Carbonífera, en representación de Martha Elena Moncada, titular de SECTUR Coahuila; además de Ana Sofía Iribarren, directora de Turismo Municipal, Julio Aguirre, del Patronato de la Cabalgata, Javier Ruiz Izaguirre, Presidente de OCV y organizadores del espectáculo.

Durante la conferencia, José González, director general del Rodeo del Desierto, destacó la importancia del rodeo como atractivo turístico de la región, subrayando que este evento ya se ha consolidado como uno de los más representativos del norte del país.

Dicho acontecimiento incluye la participación de patrocinadores y protagonistas del espectáculo, quienes garantizarán un programa variado y de calidad para los asistentes, con actividades que refuercen la tradición ganadera y el entretenimiento familiar.

De esta manera, dentro de lo que será dicho evento, participarán 27 vaqueros, un total de 30 toros, se realizarán 30 montas, un espectáculo lleno de adrenalina, risas y pasión en el estadio municipal "David Yutani", la cita es en punto de las 20:00 horas.

Se contará con una producción de primer nivel asistiendo actores también de talla internacional como el actor Jorge Jiménez, además la presentación de "Parrilleros del Desierto" y jueces calificadores como Patty Lomelí, Juez calificadora a nivel internacional, y su coordinador Ariel Jiménez, concursando más de 15 equipos en la preparación de Ribeye.

Los organizadores señalaron que el "Súper Bull" Rodeo Anual del Desierto se perfila como un escaparate para proyectar la riqueza turística, cultural y gastronómica de Sabinas, además de impulsar la economía local mediante la llegada de visitantes y participantes.