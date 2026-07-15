Nancy Guajardo defiende a madre de menor que pide ayuda en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Nancy Guajardo, vecina de la colonia Fonasol, afirmó conocer a la madre de familia a quien se le involucra en el caso de un menor de aproximadamente cuatro años que pide ayuda entre llantos por un presunto caso de maltrato infantil.

La entrevistada aseguró que, hasta donde ella ha podido observar, nunca ha presenciado conductas de violencia o maltrato hacia los menores, por lo que consideró que los niños reciben una atención adecuada dentro del hogar.

Explicó que los menores permanecen bajo el cuidado de su abuela, quien suele acompañarlos, además de que con frecuencia acuden a una tienda del sector, donde son conocidos por los vecinos.

"Los niños siempre están bien atendidos, los cuida su abuelita, vienen aquí a la tienda mientras su madre trabaja, pero nunca hemos visto que los maltraten", expresó.

Guajardo añadió que el menor presenta una condición especial de salud mental, aunque dijo desconocer mayores detalles sobre su diagnóstico.

Finalmente, señaló que ignora quién difundió el video en redes sociales, material que generó preocupación entre la población al escucharse al niño llorando y pidiendo ayuda de manera desesperada.