Joven y menor heridos tras caída de caballo en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un joven y su primo menor de edad resultaron policontundidos al caer de un equino, hechos registrados en la colonia Azteca del Municipio de Múzquiz.

Esta situación sobrevino la tarde de este miércoles mientras las personas paseaban a bordo de un caballo a la altura del cruce entre el Callejón de Los Novillos y la calle Federico Chapoy.

Paramédicos de la Benemérita Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los jinetes, identificados con los nombres de Miguel N., de tan solo 8 años de edad y Gumaro N.

Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, encabezados por su director José Ponce Sánchez, arribaron al sitio como primeros respondientes.

Los oficiales aseguraron el área y colaboraron con los cuerpos de emergencia para garantizar la atención oportuna de los afectados.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el caballo en el que se transportaban los varones, se descontroló repentinamente, lo que provocó la aparatosa caída de ambos.

Afortunadamente, ninguno de los dos presentó lesiones de gravedad, aunque sí fue necesario brindarles atención médica en el sitio.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones al momento de montar a caballo, especialmente cuando se trata de menores de edad, para evitar accidentes que puedan poner en riesgo su integridad física.