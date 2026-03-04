Atención médica para Guadalupe N tras herida en el cuello en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un hombre de 49 años resultó con una herida en el cuello tras un acto de autoflagelación ocurrido en el barrio El Porvenir.

El incidente ocurrió en el barrio El Porvenir, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre la situación.

El hecho generó la movilización inmediata de los cuerpos de emergencia, quienes acudieron al sitio para brindar apoyo.

El ciudadano fue identificado como Guadalupe N, residente en la intersección de las calles Matamoros y Zamora, donde se reportó la situación que alarmó a vecinos de la zona.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar y proporcionaron atención de primeros auxilios al afectado, estabilizándolo para evitar complicaciones mayores.

Posteriormente, el paciente fue trasladado a un nosocomio cercano con el fin de recibir atención médica especializada y garantizar su recuperación.

Las autoridades locales tomaron conocimiento del caso y se espera que se realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias que llevaron al masculino a lesionarse.