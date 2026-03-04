Verónica N, conocida como Lady Relojes, en el foco por vida de lujo

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Mientras avanzan las indagatorias por la presunta estafa millonaria que se le atribuye, Verónica N, identificada en redes sociales como Lady Relojes, la joven se mantiene en el centro de la conversación pública, ahora por el estilo de vida que mostraba en sus plataformas digitales.

En Instagram, a través de la cuenta @najera.v17, la joven reúne cerca de 150 mil seguidores. Un espacio donde compartía de manera constante imágenes de viajes a diversos destinos turísticos y una vida social muy activa, proyectando una vida ligada al lujo y al entretenimiento.

Cabe señalar que también ante la curiosidad de los cibernautas trascendió que contaba con otra página a través del sitio web Fanova, ahí el contenido era más exclusivo, pues quien quisiera verlo tenía que pagar una suscripción de aproximadamente 180 pesos mensuales.

Vida de lujo en redes sociales

Entre las publicaciones que comparte en su perfil destacan fotografías en restaurantes de alta gama y hoteles reconocidos, como el Hotel Mousai, en Puerto Vallarta, considerado uno de los complejos turísticos más exclusivos del destino.

Situación legal de Verónica N

En el plano legal, y pese a la controversia generada en redes sociales desde el pasado lunes, la joven no enfrenta denuncias formales hasta el momento, por lo que continuará su proceso en libertad.

No obstante, la amplia difusión de su imagen en plataformas digitales podría representar un antecedente que le complique futuras relaciones comerciales o laborales, debido al impacto mediático que el caso ha tenido en la opinión pública.