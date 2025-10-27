Óscar Ríos Ramírez informa sobre el avance en iluminación del municipio

El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez informó que la administración municipal está a punto de alcanzar un logro histórico en materia de iluminación pública, al acercarse a la cifra de 2 mil luminarias LED instaladas en diversas colonias del municipio. Hasta el momento, se han colocado 1,839 luminarias de diferentes capacidades, y se estima que para diciembre la cifra pueda alcanzar 2,500 unidades, siempre con el respaldo irrestricto del Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El alcalde destacó que este avance representa el cumplimiento de un compromiso firme con la ciudadanía, quienes han confiado en su gobierno para mejorar la seguridad, la movilidad y la calidad de vida en cada sector del municipio. "Cada luminaria que colocamos no es solo un foco de luz, sino un paso más hacia un San Juan de Sabinas más seguro y moderno", señaló.

Ríos Ramírez recordó que en la primera adquisición de luminarias se registró un precio de 5 mil pesos por unidad, sin embargo, gracias a la gestión directa con los proveedores se logró reducir el costo a 1,500 y 1,700 pesos por luminaria, lo que permitió optimizar los recursos públicos y acelerar la instalación en todas las colonias. "Esto demuestra que se puede avanzar de manera eficiente, con transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos", agregó.

Para mejorar la instalación de luminarias, el municipio cuenta ahora con una nueva pluma especializada, que permitirá agilizar los trabajos y garantizar que la iluminación llegue de manera rápida y segura a más colonias. Esta estrategia busca cubrir al máximo posible la demanda de zonas que aún carecen de iluminación LED, mejorando la seguridad y visibilidad nocturna para todos los habitantes.

El alcalde reconoció que, aunque aún existen sectores pendientes, el proyecto de instalación de 7 mil luminarias LED en todo el municipio representa un esfuerzo sin precedentes en la historia de San Juan de Sabinas. "Nunca antes se había visto un avance de esta magnitud en nuestra ciudad. Estamos marcando un antes y un después en la infraestructura urbana y en la atención a la ciudadanía", enfatizó.

Finalmente, Óscar Ríos Ramírez pidió a la ciudadanía confianza y paciencia, asegurando que los trabajos continuarán de manera constante hasta lograr que cada calle, colonia y zona del municipio cuente con iluminación de calidad. "Este gobierno está cumpliendo con hechos, no con palabras. Estamos comprometidos con cada sanjuanense y seguimos trabajando para mejorar su vida diaria", concluyó.