Oscar Ríos clausura talleres culturales para niños en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- En un ambiente de alegría y entusiasmo, el alcalde Oscar Ríos Ramírez participó en la clausura de los cursos "Aventuras Culturales", evento realizado en la Casa de la Cultura "María del Pilar Tijerina de Guadiana" de esta ciudad.

El edil fue recibido con aplausos por los niños y niñas que formaron parte de estas actividades que se realizaron durante una semana aprovechando el periodo vacacional escolar.

La directora del Departamento de Cultura, maestra Fidencia Juárez Ojeda, informó que cerca de 50 menores participaron en los talleres, donde aprendieron técnicas de dibujo, música, baile, gastronomía, además de integrarse en actividades deportivas y dinámicas recreativas.

La funcionaria municipal, agradeció el respaldo del personal a su cargo y el apoyo del Presidente para llevar a cabo este programa.

Acompañado por el secretario del Ayuntamiento, profesor Fernando Mondragón Aguilar, el alcalde felicitó a los participantes por su entusiasmo y dedicación.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de los padres de familia, quienes mostraron interés en que sus hijos continúen aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades durante el receso escolar.

El evento de clausura se convirtió en una celebración comunitaria, donde las autoridades municipales convivieron con los menores y compartieron mensajes de motivación para que sigan explorando sus talentos.

La presencia de los funcionarios reforzó el compromiso del gobierno local con la promoción de la cultura y la educación en la niñez. Finalmente, los niños y niñas disfrutaron de un snack preparado para ellos, cerrando la jornada con momentos de convivencia y alegría.

La clausura de "Aventuras Culturales" dejó en claro la importancia de fomentar espacios de aprendizaje y recreación que fortalezcan el desarrollo integral de la infancia en Nueva Rosita.