Lesionado en volcadura de taxi en libramiento Óscar Flores Tapia

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un taxi volcó la mañana de este miércoles sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura de la empresa Lenox, luego de verse involucrado en un choque cuando intentaba realizar una maniobra de retorno.

Elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe acudieron al sitio tras recibir el reporte del accidente. A su llegada confirmaron la volcadura de una camioneta Toyota Avanza habilitada como taxi.

En el lugar fue localizada una persona lesionada, quien ya se encontraba fuera de la unidad y era valorada por personal de la ambulancia 481.

De acuerdo con la versión del conductor, salía de la empresa Lenox y al intentar cruzar los carriles para realizar un retorno no advirtió la proximidad de un vehículo rojo, al que presuntamente le quitó el derecho de paso, lo que derivó en el choque y posterior volcadura.

Paramédicos ofrecieron el traslado del lesionado a un hospital; sin embargo, éste se negó y decidió permanecer en el lugar en espera de la aseguradora para gestionar su pase médico.

Las autoridades mantuvieron el monitoreo de la situación y quedaron pendientes de cualquier novedad relacionada con el incidente.

El accidente ocurrió cuando el taxi intentó realizar un retorno en el libramiento Óscar Flores Tapia.

Valoración de los paramédicos

Paramédicos de Protección Civil valoraron a un lesionado que se negó a ser trasladado a un hospital.

Vigilancia de las autoridades

Las autoridades mantienen vigilancia en el lugar del accidente mientras se espera la llegada de la aseguradora.