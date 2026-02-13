Gobierno Municipal de Múzquiz intensifica acciones de bacheo

Múzquiz, Coah. – La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez continúa reforzando las acciones de mejoramiento vial a través de campañas permanentes de bacheo en distintos sectores del municipio, dando respuesta puntual a las solicitudes de la ciudadanía.

Las cuadrillas del departamento de Obras Públicas han sido desplegadas en puntos estratégicos como Minas La Florida, Villa de Palaú y la cabecera municipal de Melchor Múzquiz, atendiendo de manera directa los reportes ciudadanos con el objetivo de mejorar la circulación y brindar mayor seguridad a conductores y peatones.

El Gobierno Municipal de Múzquiz trabaja de manera intensa y coordinada para resolver la problemática de baches que afecta diversas vialidades, priorizando aquellas con mayor tránsito y grado de deterioro. Estas acciones forman parte del compromiso de la administración municipal por mantener en óptimas condiciones las calles y avenidas, respondiendo con hechos a las necesidades de las y los muzquenses.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando en territorio, escuchando y atendiendo cada petición para construir un Múzquiz con mejores vialidades para todas y todos.