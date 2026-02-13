Contactanos
Coahuila

Gobierno Municipal de Múzquiz intensifica acciones de bacheo

El Gobierno Municipal prioriza vialidades con mayor tránsito y deterioro.

Por Staff / La Voz - 13 febrero, 2026 - 07:50 p.m.
Gobierno Municipal de Múzquiz intensifica acciones de bacheo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Múzquiz, Coah. – La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez continúa reforzando las acciones de mejoramiento vial a través de campañas permanentes de bacheo en distintos sectores del municipio, dando respuesta puntual a las solicitudes de la ciudadanía.

      Las cuadrillas del departamento de Obras Públicas han sido desplegadas en puntos estratégicos como Minas La Florida, Villa de Palaú y la cabecera municipal de Melchor Múzquiz, atendiendo de manera directa los reportes ciudadanos con el objetivo de mejorar la circulación y brindar mayor seguridad a conductores y peatones.

       

      El Gobierno Municipal de Múzquiz trabaja de manera intensa y coordinada para resolver la problemática de baches que afecta diversas vialidades, priorizando aquellas con mayor tránsito y grado de deterioro. Estas acciones forman parte del compromiso de la administración municipal por mantener en óptimas condiciones las calles y avenidas, respondiendo con hechos a las necesidades de las y los muzquenses.

       

      El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando en territorio, escuchando y atendiendo cada petición para construir un Múzquiz con mejores vialidades para todas y todos.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados