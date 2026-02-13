Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana promueve cultura del respeto en ruta de transporte público en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo realizó una actividad de proximidad social en la ruta de transporte público que conecta el sector Santa Elena con el centro de Saltillo, con el objetivo de fortalecer la seguridad y fomentar la cultura del respeto entre las y los usuarios.

Durante el recorrido, una elemento de la Policía Municipal mantuvo presencia de vigilancia a bordo de las unidades, donde se presentó ante las y los pasajeros y compartió información preventiva.

Entre las recomendaciones destacaron el cuidado y respeto hacia las personas adultas mayores y grupos vulnerables, el uso adecuado de los asientos preferentes, así como la importancia de mantener la limpieza y el orden dentro del transporte público.

La oficial también reiteró que la seguridad es una responsabilidad compartida, por lo que invitó a la ciudadanía a reportar cualquier anomalía que afecte la tranquilidad de las y los saltillenses, proporcionando un número telefónico de contacto directo con la corporación.

En esta jornada participaron además integrantes del Agrupamiento Violeta, personal de la Unidad de Justicia Cívica y miembros de los Comités Ciudadanos de Seguridad, quienes recorrieron diversas rutas para fortalecer la comunicación directa con la población, escuchar inquietudes y difundir medidas preventivas.