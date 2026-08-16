Óscar Ríos Ramírez supervisa trabajos de bacheo en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, supervisó este pasado sábado los trabajos de bacheo que se realizan sobre la avenida Monterrey, frente al Cine Chapultepec de Nueva Rosita, y destacó el compromiso de realizar más obras de infraestructura vial.

El edil expresó en entrevista que las acciones se mantienen para atender las peticiones de la ciudadanía, aunque reconoció que aún existen vialidades que requieren trabajos de bacheo. "Nos falta mucho por bachear, pero quiero hablarles del proyecto del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, donde destinó 12 millones de pesos para recarpeteo y pavimentación", expresó.

Ríos Ramírez informó que ya se realizaron trabajos en la avenida Presidente Juárez y que las acciones continuarán en las calles Torreón y 20 de Noviembre, con el propósito de avanzar en los compromisos de recarpeteo y bacheo.

En materia de alumbrado público, explicó que se adquirieron 10 arbotantes, de un total de 35 que serán instalados en el tramo de la carretera Nueva Rosita-Múzquiz, desde la Coordinación de Bomberos hasta la rotonda del Cedis, debido a la necesidad de mejorar la iluminación de esta vialidad.

Finalmente, el alcalde destacó que actualmente se trabaja en el recarpeteo de distintas avenidas y calles, acciones que forman parte del paquete de obras sociales del Gobierno del Estado que encabeza el gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas.