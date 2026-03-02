Zulmma Guerrero alerta sobre desinformación digital en Coahuila: Proceso electoral 2026

Ante la apertura formal del proceso electoral 2026 en Coahuila, la diputada Zulmma Verenice Guerrero Cazares, integrante de la fracción parlamentaria "Evaristo Pérez Arreola" del partido Unidad Democrática de Coahuila, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo con carácter de Urgente y Obvia Resolución, a fin de fortalecer la coordinación institucional frente a la creciente amenaza de desinformación digital.

La legisladora subrayó que el inicio del proceso electoral no sólo marca el comienzo de la competencia política, sino también la obligación de garantizar condiciones plenas de legalidad, equidad y certeza para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto con libertad e información veraz.

¿Qué declaró Zulmma Guerrero sobre la desinformación?

En su exposición, advirtió que el entorno digital ha transformado el debate público, convirtiendo a redes sociales y plataformas digitales en espacios centrales de comunicación política, pero también en canales donde circula desinformación de forma acelerada y deliberada.

Recordó que el Foro Económico Mundial, en su Informe de Riesgos Globales 2024, ubicó la desinformación como el principal riesgo a corto plazo para la estabilidad democrática en distintos países, especialmente en contextos electorales. Asimismo, señaló que el uso de inteligencia artificial para generar contenidos manipulados —como videos y audios "deepfake"— ha crecido de manera exponencial a nivel internacional.

"Hoy es técnicamente posible fabricar declaraciones falsas de candidatas o candidatos en cuestión de minutos. Esto exige capacidades institucionales igualmente rápidas para detectar, desmentir y, en su caso, sancionar", enfatizó.

Acciones de la autoridad electoral en Coahuila

La diputada alertó que en América Latina ya se han documentado casos de manipulación digital en procesos electorales, y que México no es ajeno a campañas coordinadas de desinformación, uso de cuentas automatizadas y difusión masiva de noticias falsas orientadas a incidir en el ánimo ciudadano.

Guerrero Cazares puntualizó que la desinformación electoral no sólo afecta a partidos o candidaturas, sino que vulnera directamente el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y participar en condiciones de igualdad, derechos consagrados en los artículos 6°, 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"La democracia también se defiende en el entorno digital. No se trata de censurar la crítica política, sino de impedir que tecnologías emergentes distorsionen la voluntad popular y pongan en riesgo la confianza ciudadana", sostuvo.

Propuesta de Zulmma Guerrero para elecciones limpias

El Punto de Acuerdo presentado exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral de Coahuila, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado, así como a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, para que refuercen la coordinación, el monitoreo y la atención de contenidos manipulados mediante inteligencia artificial durante el proceso electoral 2026.

La legisladora destacó que la prevención temprana es clave para evitar crisis de confianza y preservar la estabilidad institucional que ha caracterizado a Coahuila. "No podemos esperar a que un caso de manipulación digital genere incertidumbre para actuar. Anticiparnos es proteger nuestra democracia", afirmó.

Finalmente, reiteró que garantizar elecciones limpias en la era digital implica actualizar protocolos, fortalecer capacidades técnicas, establecer canales accesibles de denuncia y consolidar la coordinación permanente entre autoridades electorales y de seguridad.

"En Coahuila, la competencia política debe desarrollarse con respeto a la legalidad y a la verdad. La confianza ciudadana es el mayor activo de nuestra democracia y debemos protegerla con responsabilidad y firmeza", concluyó.