Rancherías celebra su gran festejo tradicional con cabalgata y baile

MÚZQUIZ, COAH.- La comunidad de Rancherías realiza el gran Festejo Tradicional de Coterráneos, una celebración que reúne a familias, amigos y visitantes para promover las tradiciones mineras, la cultura y la convivencia social mediante diversas actividades recreativas y musicales.

El programa inició el 10 de julio con una callejoneada tradicional, recorrido que invitó a los asistentes a recorrer las calles de la comunidad en un ambiente de música, alegría y convivencia.

Este 11 de julio se realizó una gran cabalgata, desde la Hielera de Palaú, con recorrido hasta la Plaza Principal de Rancherías. La jornada también contempló comida gratuita, rodeo y la coronación de reinas.

Además se realizó un gran baile popular, amenizado por el grupo La Gran Tribu de Torreón, como parte de las actividades centrales del festejo.

Las celebraciones concluirán este 12 de julio con el baile de clausura, que contará con la presentación estelar de Los Nuevos Rancheritos, agrupación encargada de cerrar el programa artístico.

Los organizadores extendieron la invitación a la población de la Región Carbonífera y a los visitantes para disfrutar de un fin de semana dedicado a las raíces mineras y a las tradiciones que distinguen a la comunidad de Rancherías, Coahuila.