Bajos niveles de agua en el río Sabinas

NUEVA ROSITA, Coah.- Las lluvias registradas hace algunos días no fueron suficientes para incrementar el nivel del caudal de los ríos Sabinas y Álamos, que permanecen muy por debajo de lo normal en distintos puntos de la Región Carbonífera.

En el río Sabinas, a la altura de Múzquiz, el manantial se mantiene a muy bajo nivel, situación que también se observa en el cauce que atraviesa la Villa de San Juan de Sabinas, donde únicamente pueden apreciarse piedras y rocas en su interior.

La escasez de agua también es evidente en el ejido Santa María, donde el hídrico ya no llega al río Sabinas, mientras que en la ciudad de Sabinas el cauce presenta igualmente bajos niveles.

Las condiciones actuales reflejan que las precipitaciones recientes no han generado una recuperación significativa de los caudales, por lo que los ríos continúan con niveles inferiores a los habituales.

Ante esta situación, las direcciones de Protección Civil Municipal han manifestado que el pronóstico del clima indica la presencia de precipitaciones pluviales para los próximos días; sin embargo, esto no es suficiente para que se recuperen los caudales.

A través de dicha dirección también hacen el llamado para mantener limpias estas áreas de esparcimiento familiar, donde se puede apreciar también la acumulación considerable de basura que se genera en las márgenes de los cauces, por lo que se pide a los visitantes evitar dejar residuos y contribuir a conservar limpios estos espacios.