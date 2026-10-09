PRONNIF interviene en Múzquiz por omisión de cuidados a bebé

MÚZQUIZ, COAH.- La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) intervino en el caso de la bebé de 6 meses de nacida afectada por omisión de cuidados.

La infante presentaba lesiones en la piel por el uso prolongado del pañal, informó la titular de la delegación en el Pueblo Mágico de Múzquiz, licenciada Lorena Long Guedea.

La funcionaria explicó que los hechos se registraron en la Villa de Palaú, donde, tras la intervención de las autoridades, se confirmó que la menor no recibía los cuidados necesarios por parte de su madre.

Detalló que la bebé presentaba rozaduras ocasionadas por el pañal, debido a la falta de atención y al cambio periódico que requiere este tipo de cuidados para evitar lesiones en la piel.

Ante esta situación, la PRONNIF citó a los padres de familia para formalizar un convenio de buenos cuidados, mediante el cual se comprometieron a corregir las condiciones que dieron origen a la intervención de la dependencia, inclusive porque la curia la presunción de un delito.

Long Guedea señaló que durante el procedimiento se advirtió a los padres que, de persistir la omisión de cuidados, sus hijos podrían ser retirados del núcleo familiar, como medida para proteger su integridad y garantizar sus derechos.

Finalmente, indicó que la bebé no requirió hospitalización por lo que fue dada de alta en el nosocomio donde le brindaron en su momento la atención debida.

Agregó la autoridad que únicamente se esperaba la intervención de peritos de la Fiscalía para realizarle una valoración y, posteriormente, permitir el regreso a su hogar al lado de sus padres.