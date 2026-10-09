Trabajadores del IMSS marchan en Nueva Rosita por salarios dignos

NUEVA ROSITA, COAH.- En solidaridad con trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Ciudad de México, el personal del Hospital General de Zona (HGZ) número 24 de Nueva Rosita convocó a una marcha y manifestación pacífica que inició sobre el Bulevar Adolfo López Mateos y concluyó en la explanada del nosocomio.

A través de las consignas, los manifestantes expresaban "No te vayas a enfermar porque no hay material", además de exigir salarios justos y en cartelones plasmaron "Familia IMSS, por ti, por mí, por lo que están, por los que vienen".

Los presentes llamaron a sumarse a esta expresión de apoyo, bajo los principios de unidad, respeto y paz. Mediante el mensaje dirigido a las autoridades federales destacaron la importancia de acompañar a los trabajadores del IMSS de la Ciudad de México, en una jornada que busca visibilizar la solidaridad entre compañeros.

"Ayer se llevó a cabo una asamblea con las 37 delegaciones con nuestros representantes donde nos están haciendo el favor de intentar llegar a un diálogo con nuestras autoridades para llegar a un acuerdo ya que queremos un aumento salarial digno dentro de los planteamientos, mejoramiento de prestaciones, queremos un Congreso Extraordinario para poder plantear todo lo que está pasando, no tenemos insumos, falta personal y, los salarios son de risa, destacó la ciudadana de nombre Alejandra.

"Somos una base fuerte, queremos una jubilación digna, una vejez digna, por eso estamos aquí", destacó la ciudadana, aclarando que no han dejado de brindar la atención a los pacientes, -no se trata de eso, nuestros derechohabientes merecen todo lo mejor de nosotros, así que luchamos por nuestros derechos, fuera del hospital, no adentro, esto es fuera de horario-, mencionó.

"No somos iguales que ellos, nosotros no estamos negando nada, trabajamos con lo que podemos, hacemos lo que podemos, dobleteamos turnos, apoyamos en lo que podemos, acentuó, añadiendo que llegarán hasta donde se tenga que llegar.

Se habla de una huelga y no es que lo realicemos ahorita, se trata de establecer el Congreso Extraordinario para ver que ahí se puedan aceptar nuestras propuestas y ya de ahí vemos qué es lo que sigue, abundó.