Minas de Pasta de Conchos: Familias piden atención a la recuperación de mineros

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Viudas y familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos expresaron su preocupación e inconformidad por los retrasos en los trabajos de búsqueda y recuperación de los 27 trabajadores que aún faltan por localizar en el complejo carbonífero.

Elizabeth Castillo Rábago, viuda de Gil Rico Montelongo, señaló que las labores continúan, aunque a un ritmo lento. Explicó que, hasta el pasado martes, una de las lumbreras registraba siete días de retraso respecto al avance previsto.

A esta situación se suma, dijo, el despido de un ingeniero que, de acuerdo con su testimonio, mantenía un buen historial en los trabajos realizados dentro del complejo minero.

Castillo Rábago indicó que a los trabajadores se les advirtió además que, en caso de presentarse con barba, serían rasurados dentro de las instalaciones de la mina, esto por seguridad, situación que también forma parte de los señalamientos.

Ante este panorama, las viudas y los familiares esperan que sus inconformidades lleguen a las autoridades federales y que se preste atención tanto al avance de las labores de recuperación como a las condiciones en que se desarrolla el rescate de los mineros que permanecen bajo tierra.

Aclaró Elizabeth Castillo que los trabajos en la mina siguen pero lentos; sin embargo, el rescate de los trabajadores que faltan por recuperar está suspendido.