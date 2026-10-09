Múzquiz recibe inversiones con el programa A Múzquiz en Equipo

Múzquiz, Coah.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura y mejorar los espacios públicos del municipio, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó, junto a la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, el banderazo de arranque del programa "A Múzquiz en Equipo le Entramos", una estrategia que contempla inversiones para impulsar obras y servicios en beneficio de las familias muzquenses.

El evento se llevó a cabo este viernes en la Plaza Fundadores, con la presencia de autoridades estatales, municipales y representantes del ámbito legislativo, quienes acompañaron el inicio de este programa de trabajo coordinado entre el gobierno del estado y el municipio de Múzquiz.

También estuvieron presentes la señora Bertha Delgado, beneficiaria del programa; el senador de la República Gabriel Elizondo Pérez; el diputado electo Héctor Miguel García Falcón; el coordinador regional de Mejora, Federico Quintanilla Riojas; y el coordinador municipal de Mejora, Jesús Guerrero García.

Durante el evento se dieron a conocer las inversiones destinadas a fortalecer diferentes rubros prioritarios para el municipio, entre ellos pavimentación, recarpeteo, bacheo, rehabilitación de caminos, infraestructura pública, agua potable, drenaje, infraestructura educativa y servicios primarios.

En conjunto, las acciones presentadas contemplan una inversión de 86.1 millones de pesos, con recursos estatales y municipales destinados a impulsar obras que contribuyan al mejoramiento de la infraestructura y los servicios públicos.

Asimismo, destaca el Programa de Rehabilitación de Plazas, que contempla una inversión de 5 millones de pesos y una meta de 3,020 metros cuadrados de espacios públicos rehabilitados. Los trabajos incluyen reforestación y poda de árboles, mantenimiento de banquetas y cordones, rehabilitación de juegos infantiles, canchas y kioscos, instalación de botes de basura, limpieza y pintura.

Estas acciones contemplan beneficios para distintos sectores de Múzquiz y sus comunidades, mediante la recuperación de espacios de convivencia y el mejoramiento de la infraestructura urbana.

La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez destacó la importancia de mantener la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para gestionar recursos y concretar proyectos que respondan a las necesidades de la ciudadanía.

Con este banderazo de arranque, se refrenda la importancia del trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno para impulsar obras de infraestructura y mejorar los servicios públicos en beneficio de las familias de Múzquiz.