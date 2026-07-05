Aumenta el transporte escolar en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- El gremio de Transporte Escolar en el municipio de Múzquiz incrementará el número de unidades para brindar servicio de traslado a estudiantes durante el próximo ciclo escolar 2026-2027, informó su dirigente general, Óscar Muñoz Martínez.

El representante del sector señaló que actualmente operan 29 unidades con igual número de operadores, sin embargo, se contempla la incorporación de al menos dos vehículos más, lo que elevaría la flotilla a 31 unidades para fortalecer la cobertura del servicio.

Destacó que el gremio continúa trabajando de acuerdo con su reglamento interno, con el objetivo de garantizar una operación eficiente y ordenada en beneficio de la comunidad estudiantil que utiliza este servicio diariamente.

Muñoz Martínez precisó que en el transporte escolar se aplica la igualdad de género, por lo que mujeres también se han integrado como operadoras de unidades, siempre y cuando cumplan con la normativa establecida para ofrecer una atención adecuada a los usuarios.

Añadió que, debido al periodo vacacional, varias unidades han dejado de circular temporalmente, ya que disminuye la demanda por la baja asistencia de estudiantes a los planteles educativos.

Finalmente, indicó que por acuerdo de asamblea se mantienen las tarifas en 270 pesos, por el momento el costo se conservará sin cambios, considerando la situación económica y los gastos de las familias.