Detienen a dos hombres en Sabinas por posesión de cristal

SABINAS, COAH.- Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Sabinas tras ser sorprendidos en posesión de varias dosis de cristal durante un operativo de vigilancia realizado en la Villa de Agujita.

La detención se llevó a cabo como parte de las acciones preventivas que la corporación mantiene en distintos sectores del municipio para reforzar la seguridad y combatir los delitos relacionados con el narcomenudeo.

Durante el recorrido de vigilancia, los agentes localizaron a los dos individuos y, tras una inspección, les aseguraron varias dosis de la droga conocida como cristal.

Ante el hallazgo, los policías procedieron con la detención de ambos hombres y realizaron el aseguramiento del narcótico conforme a los protocolos establecidos.

Los detenidos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes y definirá su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de los asegurados ni la cantidad exacta de las dosis decomisadas.