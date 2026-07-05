23 parejas legalizan su unión en Bodas Comunitarias: Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Un total de 23 parejas legalizaron su unión durante las Bodas Comunitarias celebradas en el Auditorio Municipal 'Urbano Santos de la Garza', en una ceremonia encabezada por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

El evento forma parte del programa que impulsa el Gobierno del Estado, a través del DIF Coahuila, en coordinación con los ayuntamientos, con el propósito de brindar certeza jurídica a las familias y facilitar el acceso al matrimonio civil.

Durante el acto se destacó que las Bodas Comunitarias se han consolidado como una tradición en Coahuila, al ofrecer este beneficio a personas que desean formalizar legalmente su relación y fortalecer los vínculos familiares y comunitarios.

En su mensaje, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez felicitó a las 23 parejas que contrajeron matrimonio y les deseó éxito en esta nueva etapa de sus vidas, además de reconocer la importancia de este programa para fortalecer el patrimonio y la seguridad jurídica de los hogares.

Asimismo, señaló que estas acciones son posibles gracias a los programas impulsados por el gobernador, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, orientados a brindar beneficios que contribuyen al bienestar de las familias coahuilenses.

A la ceremonia asistieron la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Múzquiz, C.P. Karla Gabriela Maltos Estrada; la oficial primero del Registro Civil en Múzquiz, profesora Marielena Morales García, y la delegada distrital del Instituto Estatal de la Defensoría Pública, Mireya Duéñez Rocha.