Incendio en Nueva Rosita: Bomberos controlan fuego en unidad Massore

NUEVA ROSITA, COAH.- Un fuerte incendio movilizó a elementos del cuerpo de bomberos, luego de que se registrara un siniestro en un predio ubicado sobre la calle 20 de Noviembre en esta ciudad.

Las llamas consumieron rápidamente una unidad perteneciente del grupo musical Massore, generando alarma entre vecinos y transeúntes del sector.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se propagó con intensidad en cuestión de minutos, lo que obligó a una rápida intervención de los bomberos para evitar que se extendiera a inmuebles cercanos.

La columna de humo fue visible desde distintos puntos de la ciudad, atrayendo la atención de curiosos que se acercaron al lugar. Tras varios minutos de labores, los elementos lograron controlar el incendio y sofocar las llamas.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas durante el incidente, lo que fue confirmado por las autoridades policiacas quienes, a su vez, iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Mientras tanto, se hizo un llamado a la población para extremar precauciones y reportar de inmediato cualquier situación de riesgo que pueda derivar en emergencias similares.