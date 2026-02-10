Gobierno Municipal de Saltillo limpia canal pluvial para prevenir riesgos

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de prevenir riesgos y mejorar las condiciones de seguridad y salubridad para las familias del sector, el Gobierno Municipal llevó a cabo trabajos de limpieza profunda en el canal pluvial que corre paralelo al periférico Luis Echeverría Álvarez, así como en parte del arroyo que atraviesa la colonia San Ramón Ampliación.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable retiró basura, maleza, lodo y desechos acumulados en el cauce, con el propósito de mejorar el flujo del agua pluvial y reducir el riesgo de encharcamientos, desbordamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias, en el tramo que comprende entre los bulevares Otilio González y Carlos Abedrop Dávila, a la altura de la colonia San Ramón Ampliación.

“Estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento de infraestructura pluvial que impulsa el Municipio y que se realiza con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el fin de proteger el patrimonio de las y los ciudadanos, así como evitar que se desarrolle fauna nociva y se convierta en un foco de infección que pueda afectar la salud en la localidad”, expresó Javier Díaz.

El alcalde de Saltillo recordó que estas mismas acciones se llevan a cabo a través de brigadas del programa “Aquí Andamos” en los distintos cauces naturales y arroyos que atraviesan los sectores sur, oriente, norte, poniente y centro de la ciudad.

Asimismo, Javier Díaz González reiteró su compromiso de atender de manera preventiva los canales, arroyos y cauces naturales de la ciudad, e hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar y evitar tirar basura o desechos en estos espacios, en beneficio directo de las y los saltillenses y visitantes.

Acciones de la autoridad

El Ayuntamiento de Saltillo, a fin de fortalecer la infraestructura urbana y garantizar un adecuado desalojo del agua de lluvia, realiza trabajos para reforzar y reparar las diversas rejillas pluviales que se ubican en las avenidas principales de la ciudad.

Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública intervino con acciones de soldadura y rehabilitación de las rejillas ubicadas en el deprimido del cruce entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Jesús Valdés Sánchez, con dirección hacia el bulevar Nazario S. Ortiz Garza.

En este punto, cuadrillas municipales trabajan de manera permanente en su correcta fijación y funcionamiento, con el objetivo de prevenir riesgos y evitar afectaciones en la circulación vehicular.

Acciones similares se realizan en las rejillas ubicadas sobre los bulevares Eulalio Gutiérrez Treviño, Francisco Coss, Antonio Cárdenas, así como sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, entre muchos otros puntos de la ciudad.

Asimismo, para mejorar la movilidad y reforzar la seguridad de automovilistas y peatones, el Gobierno Municipal continúa los trabajos de delimitación de carriles centrales y pintado de cordones cuneta en ambos sentidos de circulación del bulevar Fundadores.

A través de brigadas de “Aquí Andamos”, el Gobierno de Saltillo aplica pintura blanca con reflejante para delimitar de manera correcta los carriles viales, además de pintar de amarillo los laterales, muros de contención y cordones cuneta, a fin de permitir una mejor visibilidad, orden en la circulación vehicular y prevención de accidentes.

Asimismo, la Dirección de Servicios Públicos reforzó la limpieza de las principales vialidades de la ciudad, a través de trabajos de papeleo a lo largo del bulevar Luis Donaldo Colosio, entre los bulevares Venustiano Carranza y Fundadores.

Estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial, para ofrecer vialidades más seguras, facilitar el flujo vehicular y brindar mayor certeza a las y los conductores.

Asimismo, el alcalde Javier Díaz González tiene a disposición el número del ChatBot “Saltillo Fácil”, al 844-160-08-08, con el que se puede reportar cualquier desperfecto en calles de la ciudad o algún servicio público municipal.