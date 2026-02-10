Alcalde de Saltillo lidera conmemoración del 30 aniversario del COECyT

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la sesión solemne de Cabildo para conmemorar el 30 aniversario de la creación del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECyT), institución que, dijo, es clave para impulsar el conocimiento, la innovación, así como el progreso de Saltillo y Coahuila.

Díaz González apuntó que existe una estrecha colaboración entre el Gobierno Municipal de Saltillo y el COECyT, la cual se ha traducido en un fortalecimiento de la competitividad de la capital del Estado.

"De este trabajo conjunto han surgido proyectos con impacto directo en la ciudad: desde la capacitación científica de cadetes de la Academia Municipal de Policía, hasta investigaciones en movilidad sustentable, educación ambiental, huertos urbanos y atención a juventudes", comentó el Alcalde.

Agregó que ese trabajo coordinado entre ambas instancias va más allá del ámbito académico, ya que la innovación fortalece la industria, atrae inversiones, genera empleo, retiene el talento local y se refleja en la calidad de vida de la población.

Javier Díaz reconoció el liderazgo y la visión del gobernador Manolo Jiménez Salinas, ya que su compromiso con el desarrollo de Coahuila ha fortalecido la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares de una estrategia de largo plazo para el estado.

El doctor Mario Prudencio Valdés Garza, director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por su apoyo, confianza y visión para fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación en Coahuila.

Del alcalde Javier Díaz González reconoció su liderazgo y las acciones que ha realizado en su gobierno en beneficio de la comunidad, así como el trabajo conjunto que han logrado para llegar a colonias y ejidos con programas de cultura científica.

"Como director, refrendo el compromiso de seguir construyendo un COECyT fuerte, cercano y con impacto social, que articule esfuerzos entre gobierno, academia y sector productivo; que impulse el talento local y que asegure que el conocimiento llegue a quienes más lo necesitan", afirmó el doctor Valdés Garza.

A la sesión solemne de Cabildo también asistieron el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas; y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Ángel Mery Ayup.

Además de exdirectores del COECyT, integrantes de la Junta de Gobierno del COECyT, funcionarios municipales y estatales, investigadores, representantes de la iniciativa privada y estudiantes.