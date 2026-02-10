Inaugurado pozo Paraíso 1 para fortalecer infraestructura hidráulica en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte del compromiso del alcalde Javier Díaz González para fortalecer la infraestructura hidráulica, se puso en marcha el pozo Paraíso 1, que incorporará 8 litros por segundo adicionales a la red de distribución del nororiente de la ciudad.

Con una inversión de 1.2 millones de pesos, este pozo permitirá mejorar el suministro de alrededor de 10 colonias de este sector.

Iván José Vicente García, gerente general de Aguas de Saltillo, agradeció el respaldo del alcalde Javier Díaz González, así como del Gobierno del Estado de Coahuila, por su coordinación y apoyo para hacer posible este tipo de obras que fortalecen el sistema de agua potable en la capital.

Informó que el pozo Paraíso 1, ubicado en el parque La Aurora, es el primero que se acondiciona en 2026 y permitirá incrementar la resiliencia del sistema ante contingencias, así como reforzar de manera estratégica uno de los puntos clave de la red de distribución.

Señaló que la obra contempló equipamiento electromecánico, obra civil, líneas de conducción, filtros y trabajos complementarios, garantizando su correcta operación y prolongando su vida útil.

"El objetivo de esta recuperación es fortalecer el caudal total que se conduce y almacena en el sistema, permitiendo una operación más estable y eficiente, especialmente en periodos de alta demanda, y promoviendo al mismo tiempo una extracción de agua más sustentable, responsable y respetuosa con el medio ambiente", refirió Iván José Vicente García.

El gerente general de Aguas de Saltillo indicó que esta nueva infraestructura beneficia a más de 5 mil 700 usuarios, principalmente de colonias como República, Maestros, Insurgentes, ISSSTE, Guanajuato, Oceanía, Europa, Doctores y Alpes, así como al Corredor Industrial.

"Con esta obra reafirmamos nuestro compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura hidráulica, iniciando el año con acciones concretas que fortalecen el servicio de agua potable para la ciudad", puntualizó Iván José Vicente García.