Incendio en Sabinas: Bomberos controlan fuego en basurero

NUEVA ROSITA, COAH.- Un fuerte incendio se registró en un basurero ubicado entre la calle Margaritas y el Libramiento Cuauhtémoc, en el Barrio Cuatro de la Villa de Agujita, municipio de Sabinas.

Elementos del cuerpo de bomberos a cargo del comandante José Pichardo González, atendieron el reporte e iniciaron las labores de sofocamiento en el lugar, con el fin de evitar más afectaciones al medio ambiente.

Vecinos del sector señalaron que no es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones, las cuales afectan considerablemente a los habitantes pero sobre todo al medio ambiente.

Los residentes advirtieron que estos incendios generan molestias y preocupación en la zona, además de representar un riesgo recurrente para la comunidad.

En el lugar también se concentraron elementos de Seguridad Pública Municipal para recabar datos sobre lo sucedido. La corporación busca esclarecer el siniestro, pues por enésima ocasión pudo haber sido provocado.