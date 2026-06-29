Centro de Salud en Sabinas: medidas de prevención ante el calor extremo

SABINAS, COAH.- Ante las altas temperaturas registradas en la región, el director del Centro de Salud con Hospital de Sabinas, doctor Francisco Iribarren Cárdenas, exhortó a la población a adoptar medidas preventivas para evitar cuadros de deshidratación y golpes de calor.

El funcionario advirtió que el riesgo de afectaciones a la salud aumenta conforme se incrementan las temperaturas, principalmente entre niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

Indicó que la institución cuenta con un módulo de hidratación para atender a la población, además de mantener la distribución gratuita de Vida Suero Oral a quienes lo requieran.

Iribarren Cárdenas destacó que, hasta el momento, no se han registrado casos relacionados con golpes de calor ni con deshidratación severa en la localidad.

No obstante, señaló que el Centro de Salud con Hospital de Sabinas mantiene atención médica permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana, para responder oportunamente a cualquier eventualidad.

Precisó que estas acciones se realizan siguiendo las indicaciones del jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 03, doctor Carlos Jiménez Villarreal, con el objetivo de reforzar la prevención y garantizar atención oportuna durante la temporada de calor.